2 thanh niên chuyên đi "úp sọt" khiến người đi đường hoang mang, dân tình thì lại được pha cười nghiêng ngả

Khi các thanh niên rảnh rỗi sính nông nổi ra đường kiếm chuyện troll người khác khiến người đi đường một phen hoang mang. Dân tình thì được một pha cười nghiêng ngả và cũng cảm thấy đáng thương cho người bị troll... nhưng không thể nhịn cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-thanh-nien-chuyen-di-up-sot-khien-nguoi-di-duong-hoang-mang-dan-tinh-thi-lai-duoc-pha-cuoi-nghieng-nga-418669.html