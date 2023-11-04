Xót xa cảnh tượng 70 học sinh đi câu dây tạm qua sông để đến trường, rợn người hơn là phải đối phó với sự nguy hiểm từ cá sấu

Video được New York Post ghi hình và đưa tin, hơn 70 học sinh ở Villa Leidy, gần thành phố ven biển Santa Marta, Colombia. Không những vậy, đi qua cây cầu dây này, hơn 70 học sinh không chỉ phải đối mặt với nguy cơ bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào, mà còn phải đối phó với sự nguy hiểm từ cá sấu, loài vật thường xuyên xuất hiện ở con sông Gaira.
Đời Sống 16:00 04/11/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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