Xôn xao clip Việt Nam xuất hiện rắn đột biến 2 đầu cực khủng khiến cư dân mạng ào ạt vào 'thẩm định'

Một đoạn clip ghi lại cảnh người dân phát hiện một con rắn được cho là có hai đầu (một cái đầu nhỏ mọc ở phần đuôi). Sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận về ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng cũng có phần hoảng sợ trước con vật đột biến. Số khác lại cho rằng vì phần đuôi có tật, hơi phình to nên nhìn giống đầu thôi chứ không có chuyện đột biến gì ở đây. Sự việc vẫn đang được bình luận sôi nổi.

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