Xem camera, chủ nhà phẫn nộ khi thấy hàng xóm leo tường đột nhập vào nhà, nhưng khi nhìn lại thì xúc động khi biết lý do thật sự

Sự việc được ghi lại tại một nhà dân ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ban đầu chủ nhà còn tưởng có trộm đột nhập vào nhà, gia chủ xem lại camera thì phát hiện hành động bất ngờ của hàng xóm. Người hàng xóm đã di chuyển sào phơi quần áo của họ vào vị trí có máy che để không bị mưa ướt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xem-camera-chu-nha-phan-no-khi-thay-hang-xom-leo-tuong-dot-nhap-vao-nha-nhung-khi-nhin-lai-thi-xuc-dong-khi-biet-ly-do-that-su-623484.html