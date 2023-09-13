Xe máy bất ngờ bốc cháy khi nổ máy, 2 thanh niên hoảng hốt vội cởi áo dập lửa và cái kết khiến ai cũng giật mình

Sự việc xảy ra vào ngày 7/9, tại Roi Et, đông bắc Thái Lan. Trong clip, một nam thanh niên đang đỗ xe và chuẩn bị lên xe trở về thì xe bất ngờ bốc cháy khi nổ máy, 2 thanh niên hoảng hốt vội cởi áo dập lửa nhưng bất thành.
Đời Sống 02:15 13/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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