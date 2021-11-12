Xe bán tải bị 2 xe ô tô tông trúng, dân mạng tranh cãi 'nảy lửa' chuyện đúng sai

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn va chạm giữa 3 chiếc xe, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Theo hình ảnh ghi lại, một chiếc xe bán tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ phanh gấp để tránh chiếc xe máy đang lao về phía mình.
Đời Sống 07:15 12/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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