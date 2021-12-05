Vừa xuất hiện, hội gái xinh đã khiến mọi người 'sốc nặng' vì ngỡ hoàn toàn 'không mặc gì' và sự thật đằng sau bộ đồ 'đánh lừa thị giác'

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc xuất hiện với trang phục liền bó sát. Tuy nhiên, với màu sắc gần tiệp với màu da, các cô nàng khiến các fan phải sốc khi cứ ngỡ họ không mặc gì lên sân khấu.
Đời Sống 13:37 05/12/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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