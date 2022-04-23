Vừa trông thấy con cáo nằm trên đất, người phụ nữ vội lao tới chộp lấy nó và sự thật bất ngờ phía sau

Sau khi nhận được tin về một con cáo bị thương, những nhân viên cứu hộ động vật của Tổ chức Cứu trợ Động vật Hoang dã Kildare, Ireland đã đến và "giải cứu" con vật tội nghiệp. Sau một hồi chống trả, con cáo cuối cùng cũng được đưa về trung tâm để nhận được sự chăm sóc tốt nhất.
Đời Sống 22:14 23/04/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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