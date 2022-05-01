Vừa thấy bạn tình bị ve vãn, bò đực lao vào tấn công đối thủ khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn

Một con bò đực đã phát hiện ra một con bò đực khác đang 've vãn' bạn tình của mình. Ngay lập tức nó liền lao đến húc văng đối thủ khiến cho con bò đực kia phải hốt hoảng tháo chạy. Không những thế những người có mặt ở đó cũng phải tìm nơi trú ẩn an toàn.
Đời Sống 23:30 01/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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