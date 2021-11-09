'Vua sư tử' hỗn chiến kịch liệt với bò và những cú húc như trời giáng từ kẻ yếu thế

Trong clip, một con bò đang có màn tử chiến vô cùng gay cấn với một con sư tử đực. Nhờ lợi thế về vóc dáng và cặp sừng sắc nhọn, con bò liên tục lao tới rồi dùng sừng húc văng sư tử xuống đất.Dù có vẻ yếu thế nhưng con sư tử đực vẫn quyết định bám trụ và không chịu bỏ cuộc.
Đời Sống 07:30 09/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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