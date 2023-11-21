Vừa mở máy giặt, nam thanh niên đã bị sốc khi nghe thấy tiếng rít quen thuộc, nhìn xuống thì phát hiện thứ kịch độc bên trong

Sự việc được ghi lại tại một nhà dân ở Udon Thani, đông bắc Thái Lan. Theo đó một thanh niên đang chuẩn bị giặt quần áo thì phát hiện thấy con bò sát trong chiếc máy giặt. Con rắn nhỏ phát ra một tiếng rít khiến người này hoảng sợ và cầu cứu chuyên gia.
Đời Sống 02:43 21/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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