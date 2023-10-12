Vừa bước vào nhà vệ sinh, người phụ nữ phát hiện có bất thường ‘khúc gỗ’ biết cử động, nhưng vừa dừng lại thì sinh vật khổng lồ lao tới nên sợ hãi bỏ chạy

Sự việc xảy ra vào ngày 4/10, tại một nhà dân ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Một con trăn khổng lồ dài hơn 4,5 mét đã trườn vào nhà tắm, khi người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh và nhìn thấy con trăn lao về phía cô.

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