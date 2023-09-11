Vụ cha ôm thi thể con 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong, sự việc diễn ra quá nhanh khiến ai cũng thấy thương xót và đau lòng

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào trưa ngày 11-9 tại đường 786 đoạn gần trạm thu phí, gần cầu Thủ Biên, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Khi hay tin con qua đời, người cha đã đến hiện trường vụ tai nạn ôm thi thể con gào khóc khi ai cũng thấy thương xót và đau lòng.

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