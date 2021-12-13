Với khả năng tự vệ 'đỉnh cao', bạch tuộc được biết đến với danh xưng 'quái vật biến cả'

Loài bạch tuộc thường tích nước vào phần thân rồi bắn ra với tốc độ cực nhanh tạo thành phản lực để đẩy cả cơ thể của chúng về phía trước nhằm tìm đường trốn chạy khỏi kẻ thù. Tập tính của loài này thường là chạy trốn hơn tấn công. Vì vậy chúng có những màn 'thoắt ẩn thoắt hiện' cực kì điệu nghệ đôi lúc khiến kẻ thù cũng 'choáng váng'.

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