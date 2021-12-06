Voi con vô tình đi lạc, vô tình chạm mặt bầy sư tử và 'chuyện gì đến cũng đến' cuộc thảm sát kinh hoàng diễn ra ngay giữa thảo nguyên

Khi đang tuyệt vọng vì cái đói, những con sư tử ở Khu bảo tồn động vật hoang dã Xakanaxa, Botswana đã gặp một con voi con lạc đàn và chúng đã không bỏ lỡ cơ hội. Chúng đã nhào vào tấn công liên tục con mồi, liệu voi con có cơ hội sống sót?

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