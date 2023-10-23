Vô tình vặn tay ga, con gái khiến chiếc xe ba bánh lao thẳng vào mẹ đang ngồi làm việc trước nhà và cái kết giật mình

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 6/10, tại Thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Theo đó, bé gái trong nhà đi ra bất ngờ đi về phía chiếc xe ba bánh rồi vặn tay ga làm chiếc xe lao vọt về phía trước, đâm trúng người phụ nữ đang ngồi làm việc.

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