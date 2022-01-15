Vô tình lọt vào vòng vây của 'thập nhị' sư tử, báo hoa mai có cái chết thảm hơn báo giờ hết

Báo hoa mai không có cơ hội sống sót khi bị 12 con sư tử bao vây. Được biết, cảnh tượng này do các du khách ghi lại được tại khu bảo tồn động vật hoang dã Mala Mala, Nam Phi. Cảnh tượng khiến cho con mồi phải đau khổ và cảnh tượng thảm thiết đã xảy ra.

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