Vì lý do khó tin, võ sĩ bất ngờ rời sàn chỉ sau 1 giây thi đấu

Ngay khi tiếng cồng vang lên, Curtis Harper bất ngờ rời khỏi sàn đấu khiến đối thủ và toàn bộ khán giả bất ngờ. Trận đấu được ghi nhận là diễn ra trong 1 giây và Efe Ajagba dĩ nhiên được xử thắng. Giải thích về lý do rời khỏi sàn đấu, Curtis Harper cho rằng mình không được đối xử công bằng và không nhận được số tiền xứng đáng.

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