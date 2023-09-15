Vào rừng khám phá, cặp đôi bất ngờ chạm mặt hổ dữ, sợ hãi vứt lại xe máy rồi leo lên bụi tre để lánh nạn, cảnh tượng hồi hộp đến nghẹt thở 

Video được quay lại tại khu bảo tồn động vật hoang dã Thung Yai Naresuan, ở tỉnh Kanchanaburi, miền bắc Thái Lan. Cặp đôi xe máy đang đi ngang qua khu bảo tồn thì bất ngờ nghe thấy tiếng hổ kêu nên cả 2 lập tức quăng xe và leo lên bụi cây để trốn.
Đời Sống 13:38 15/09/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu