Vào rừng khám phá, cặp đôi bất ngờ chạm mặt hổ dữ, sợ hãi vứt lại xe máy rồi leo lên bụi tre để lánh nạn, cảnh tượng hồi hộp đến nghẹt thở

Video được quay lại tại khu bảo tồn động vật hoang dã Thung Yai Naresuan, ở tỉnh Kanchanaburi, miền bắc Thái Lan. Cặp đôi xe máy đang đi ngang qua khu bảo tồn thì bất ngờ nghe thấy tiếng hổ kêu nên cả 2 lập tức quăng xe và leo lên bụi cây để trốn.

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