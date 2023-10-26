Vào rừng hái nấm, người đàn ông phát hiện chiếc vali ‘bí ẩn’, mở vali ra xem thì lạnh người khi thấy cảnh tượng bên trong

Chiếc vali in logo Las Vegas được người đàn ông đi hái nấm phát hiện trên một con đường ở Quận Washington ở khu rừng Indiana (Mỹ). Người đàn ông tò mò mở ra xem thì phát hiện thi thể của đứa trẻ đã bốc mùi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vao-rung-hai-nam-nguoi-dan-ong-phat-hien-chiec-vali-bi-an-mo-vali-ra-xem-thi-lanh-nguoi-khi-thay-canh-tuong-ben-trong-626238.html