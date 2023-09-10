Vác ống thép qua đường, 2 người đàn ông quật ngã người đi xe máy, món đồ quen thuộc giúp cô gái thoát chết trong gang tấc

Sự việc xảy ra tại Thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Hai người đàn ông khiêng một ống thép dài 5 mét qua đường xảy ra va chạm xảy ra khiến người này ngã xuống đường. Rất may mũ bảo hiểm đã cứu mạng cô khỏi bị thương nặng.
Đời Sống 07:15 10/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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