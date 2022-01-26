Tưởng rằng đang gặp ác mộng khi say giấc nồng nhưng hóa ra sư tử lại bị húc thật bởi con trâu rừng kích thước 'kịch khung'

Con trâu rừng đột nhiên tách đàn và nhìn con sư tử chằm chằm. Sau đó, nó lao tới cực nhanh và ra đòn tấn công con sư tử đang thiếp đi. Có vẻ sư tử cái đã bị trong thương và đang nghỉ ngơi hồi sức, nhưng có lẽ nó không ngờ rằng lại là lúc sơ hở để bị đoạt mạng.
Đời Sống 15:30 26/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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