Từ phụ huynh đến học sinh đều ‘say nắng’ trước nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng của nữ giáo viên cùng gu thời trang khoe đường cong quyến rũ

Jirarat Chananto là một trong những hot girl nổi tiếng ở Thái Lan. Cô từng là giáo viên tiểu học nên được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh "nữ giáo viên xinh đẹp nhất". Từ khi làm người mẫu, cô nàng ăn mặc nóng bỏng, gợi cảm hơn nhiều, cô thoải mái khoe dáng vóc của mình trên trang cá nhân.
Đời Sống 06:53 04/12/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu