Từ phụ huynh đến học sinh đều ‘say nắng’ trước nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng của nữ giáo viên cùng gu thời trang khoe đường cong quyến rũ

Jirarat Chananto là một trong những hot girl nổi tiếng ở Thái Lan. Cô từng là giáo viên tiểu học nên được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh "nữ giáo viên xinh đẹp nhất". Từ khi làm người mẫu, cô nàng ăn mặc nóng bỏng, gợi cảm hơn nhiều, cô thoải mái khoe dáng vóc của mình trên trang cá nhân.

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