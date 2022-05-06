Trông thấy 'sợi dây' màu xanh bị mắc kẹt trước hiên nhà, người đàn ông ra sức khéo thì phát hiện sự thật kinh hoàng

Một chuyên gia bắt rắn được mời đến nhà dân khi được thông báo về "sợi dây màu xanh bất thường dưới hiên nhà, Sau khi được lôi ra ngoài, sinh vật này được xác định là một con rắn cái đang mang thai, thuộc loài rắn Mamba xanh, hay còn gọi là rắn Mamba lục miền đông (Tên khoa học: Dendroaspis angusticeps) - một loài rắn có quan hệ họ hàng với rắn Mamba đen khét tiếng.

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