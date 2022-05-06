Trông thấy 'sợi dây' màu xanh bị mắc kẹt trước hiên nhà, người đàn ông ra sức khéo thì phát hiện sự thật kinh hoàng

Một chuyên gia bắt rắn được mời đến nhà dân khi được thông báo về "sợi dây màu xanh bất thường dưới hiên nhà, Sau khi được lôi ra ngoài, sinh vật này được xác định là một con rắn cái đang mang thai, thuộc loài rắn Mamba xanh, hay còn gọi là rắn Mamba lục miền đông (Tên khoa học: Dendroaspis angusticeps) - một loài rắn có quan hệ họ hàng với rắn Mamba đen khét tiếng.
Đời Sống 23:37 06/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu