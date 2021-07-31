Trong lúc biểu diễn người đàn ông bất ngờ bị cá sấu ngoạm gãy cánh tay làm khán giả 'la hét thất thanh' trong sợ hãi

Sự việc xảy ra tại một công viên ở thành phố Nakhon Sawan, Thái Lan. Trong lúc cho tay vào miệng cá sấu để biểu diễn thì bất ngờ bị nó ngoạm chặt cánh tay và tung cú vặn 'tử thần'. Vụ tai nạn khiến người đàn ông bị gãy tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-luc-bieu-dien-nguoi-dan-ong-bat-ngo-bi-ca-sau-ngoam-gay-canh-tay-lam-khan-gia-la-het-that-thanh-trong-so-hai-415198.html