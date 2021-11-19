Trâu rừng mẹ 'liều mạng' đối đầu 'lãnh chúa vùng đồng cỏ' để bảo vệ đứa con bé bỏng và cái kết đầy bi thương

Khi thấy 2 con sư tử lao đến, trâu rừng mẹ không hề nao núng bỏ chạy mà đã liều mạng ở lại chiến đấu để bảo vệ con. Nhưng đáng buồn thay nó nhanh chóng bị hạ gục và đứa con của nó cũng bị con sư tử thứ ba tấn công rồi ăn thịt.
Đời Sống 15:57 19/11/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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