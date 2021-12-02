Trâu rừng con bị sư tử giết hại, cả đàn trâu kéo nhau đến 'điên cuồng' báo thù bầy sư tử và cái kết thảm khóc cho những kẻ đi săn

Chứng kiến cảnh con non bị giết hại ngay trước mắt, đàn trâu rừng nổi điên tấn công bầy sư tử để báo thù. Cái kết cho những con sư tử háu đói khi dám dụng đến con của trâu rừng.

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