Trăn khổng lồ bị báo hoa mai 'vả thẳng mặt', cứ ngỡ đã 'ngủm' trên chiến trường nào ngờ có pha 'lật kèo' cực gắt

Thấy con trăn khổng lồ đang ẩn nấp trên một mô đất lớn, con báo hoa mai từ từ tiếp cận rồi chờ cơ hội để ra đòn. Khi cơ hội tới, nó lập tức 'vả' mạnh vào đầu con trăn rồi cắn vào cổ, lôi con mồi từ bụi rậm xuống dưới. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ của con báo hoa mai vẫn không thể khuất phục được con cáo 'già' này.
Đời Sống 05:30 13/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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