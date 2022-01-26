Trận chiến kịch tính giữa hai đế vương 'mình trơn' trăn vua và hổ mang chúa. Liệu ai sẽ là kẻ thống trị ngôi vương?

Cách thức tấn công của trăn vua là cuộn mình, cuốn chặt lấy cổ của đối thủ trong khi hổ mang chúa tung chiêu nọc độc 'tử thần'. Nếu như nọc độc ngấm chậm hơn tốc độ siết của trăn vua thì hổ mang chúa sẽ là kẻ phải bỏ mạng. Vậy ai sẽ là kẻ chiến thắng?
Đời Sống 07:30 26/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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