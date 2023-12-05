Tông trúng Toyota Camry lao sang đường, Hyundai lật ngửa trên dải phân cách khiến người xem thót tim

Vụ va chạm được ghi lại trên đường 23 ở Columbus, bang Ohio, Mỹ. Hình ảnh ghi lại vụ va chạm kinh hoàng khi xe Toyota Camry đi ra từ đường nhánh, băng qua đường ngay trước đầu chiếc Hyundai. Hậu quả, chiếc Hyundai đâm vào đầu chiếc sedan rồi lật ngửa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-trung-toyota-camry-lao-sang-duong-hyundai-lat-ngua-tren-dai-phan-cach-khien-nguoi-xem-thot-tim-635272.html