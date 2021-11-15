Tới võ đường thách đấu, kẻ 'vô danh tiểu tốt' bị huấn luyện viên tung cú đá bất tỉnh ngay tại chỗ

Theo tác giả, một nam thanh niên tự nhận mình là môn đồ Túy quyền đã vào võ đường dạy Tán thủ để thách đấu với một huấn luyện viên tại đây. Không rõ nam thanh niên này có học Túy quyền thật hay không nhưng anh ta tỏ ra khá tự tin và chỉ đứng người chịu đòn chứ không tấn công.
Đời Sống 05:15 15/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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