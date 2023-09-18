Tình huống nguy hiểm, nữ nhân viên dũng cảm liều mạng chộp lấy súng của tên cướp và cái kết ‘chấn động’

Đoạn clip được ghi lại trong cửa hàng Gold of Russia ở Maykop, kẻ tấn công có vũ trang yêu cầu nhân viên đổ các khay trang sức lên quầy. Khi hắn lấy vàng thì để súng trên quầy. Nên một nữ nhân viên cố gắng chụp lấy khẩu súng…. nhưng bất thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-huong-nguy-hiem-nu-nhan-vien-dung-cam-lieu-mang-chop-lay-sung-cua-ten-cuop-va-cai-ket-chan-dong-617320.html