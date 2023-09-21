Tình cờ chạm mặt nai sừng tấm khổ lồ, người đàn ông đã có một trải nghiệm đầy kích thích và hoảng sợ

Đoạn video ghi lại cảnh một người đang lái xe trên con đường hoang dã ở Alberta và bất ngờ phát hiện một con nai tấm cực kỳ lớn đang chậm rãi đứng bên đường. Con nai này đã không hề sợ hãi trước sự hiện diện của chiếc xe và lái xe.
Đời Sống 07:08 21/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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