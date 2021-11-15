'THÓT TIM' khi thấy đứa bé chạy ra khỏi cửa suýt bị xe ben tông trúng và màn cứu con thoát chết trong gang tấc của người mẹ

Chỉ một chút sơ ý của người mẹ mà đứa con mới chập chửng biết đi đã chạy ra khỏi cửa. Cũng trong lúc đó có một chiếc xe ben đang chạy tới, may mắn người mẹ phát hiện nên đã lao nhanh ra đường cứu con thoát chết trong gang tấc.
Đời Sống 19:20 15/11/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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