Thế cục thay đổi bất ngờ khi lợn bướu phản đòn tấn công đuổi bắt lại chúa tể sơn lâm

Mùa khô khắc nghiệt trên đồng cỏ Serengeti đã khiến sư tử cái cùng các con của nó gần như kiệt sức vì cái đói. Chúng bắt đầu công cuộc đi săn để lấp đầy cái bụng rỗng, nhưng đáng tiếc thay chúa tể vùng đồng cỏ đã lựa chọn sai đối tượng để rồi bị chú lợn bướu phản công đánh đuổi.

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