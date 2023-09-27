Thấy xe ba gác gác bất ngờ bốc cháy dữ dội, nữ nhân viên cây xăng có màn xử lý cực nhanh, dập lửa chỉ trong vòng 12 giây

Sự việc được ghi lại tại một trạm xăng ở huyện Tân Can, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy nữ nhân viên cây xăng đã nhanh chóng xử lý xe bốc cháy, trong khi những người có mặt tại hiện trường vội vàng tản ra với vẻ mặt hoảng loạn.

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