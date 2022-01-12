Thấy voi rừng đào đất 11 tiếng trong đêm, dân làng tò mò kéo nhau ra xem thì phát hiện sự thật bất ngờ khiến ai cũng cảm phục

Hình ảnh ghi lại cho thấy một con voi mẹ đã đào đất hơn 11 tiếng trong đêm khiến người dân ở Chatra đã cảm thấy tò mò và khó hiểu với hành động này. Rất nhiều người đã kéo đến xem thì phát hiện voi mẹ đang cố gắng cứu đứa con của mình khỏi hố bùn.
Đời Sống 15:45 12/01/2022

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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