Thấy sư tử sắp ăn thịt voi con, trâu rừng gọi 'anh em' đến đuổi tan tác

Khi bầy sư tử vừa chuẩn bị 'mở tiệc' thì bất ngờ một con trâu rừng gần đó xuất hiện. Ngay lập tức, 4 con khác cũng chạy tới và lao vào đánh đuổi bầy sư tử. Đối mặt với trâu rừng nặng cả tấn, bầy sư tử đành phải tản ra xa. Hành động kì lạ của bầy trâu rừng đã giúp chú voi thoát chết trong gang tấc.

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