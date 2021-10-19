Thấy sư tử cắm đầu xuống đất 'lúi húi' ai nấy cũng 'cười sảng' nhưng sau đó há hốc miệng nhìn thứ nó lôi lên

Trong lúc đang tham quan Khu bảo tồn động vật hoang dã Sabie thuộc Nam Phi, các du khách đã trông thấy một cảnh tượng hài hước khi con sư tử cái đang trong tư thế "trồng cây chuối" với cái đầu cắm vào hang sâu. Điều này khiến không ít người phải bật cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-su-tu-cam-dau-xuong-dat-lui-hui-ai-nay-cung-cuoi-sang-nhung-sau-do-ha-hoc-mieng-nhin-thu-no-loi-len-431791.html