Thấy đoàn tàu đang lao tới với tốc độ nhanh, tài xế vội vàng nhảy ra khỏi chiếc xe tải bị lật nằm giữa đường ray, pha thoát nạn khiến ai cũng rùng mình

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 21/9 ở Yardley, bang Pennsylvania, Mỹ cho thấy một tài xế xe tải nhảy ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi bị đoàn tàu đâm vào, khoảnh khắc thoát hiểm ly kỳ.
Đời Sống 08:47 24/09/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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