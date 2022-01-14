Thấy người lạ tiến lại gần, rắn 'có họ' với hổ mang chúa bất ngờ giả chết để làm điều không tưởng

Theo Daily Star, Phil Brower, 41 tuổi, chạm mặt con rắn nâu Hognose khi đang đi săn hươu ở Poolesville, bang Maryland, Mỹ. Phil biết loài rắn này không thể làm hại mình nên cầm nó lên xem thử. Con rắn bắt đầu cuộn tròn cơ thể, đầu lật ngửa như thể đã chết.

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