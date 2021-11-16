Thấy cô gái đang đùa giỡn với người yêu trên tuyết và làm rơi điện thoại, người đàn ông đi ngang qua đã có hành động ‘xấu xí’ khiến người xem bức xúc

Sự việc xảy ra vào ngày 9/11, tại Thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Cụ thể, khi thấy điện thoại của cô gái rơi, người đàn ông lớn tuổi đi tới đã dùng chân gạt tuyết lên trên chiếc điện thoại. Một lúc sau người này đã quay trở lại nhặt chiếc điện thoại bỏ vào túi rồi rời đi.
Đời Sống 07:45 16/11/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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