Thấy có bất thường, người đàn ông mở nắp capo thì rùng mình khi thấy ‘quái vật’ khổng lồ đang ngọ nguậy bên dưới, nhìn thôi đã thấy lạnh người

Sự việc được xác định xảy ra tại Phranakhon Si Ayutthaya, Thái Lan. Chủ xe phát hiện có bất thường nên nhấc nắp capo lên thì thấy một con “quái vật” đang trừng mắt nhìn mình. Anh ta nhanh chóng đóng sập nắp capo lại và gọi cho những người xử lý động vật địa phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-co-bat-thuong-nguoi-dan-ong-mo-nap-capo-thi-rung-minh-khi-thay-quai-vat-khong-lo-dang-ngo-nguay-ben-duoi-nhin-thoi-da-thay-lanh-nguoi-628605.html