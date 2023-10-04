Thấy bé trai đang vùng vẫy giữa sông, người đàn ông đưa thư liền liều mình nhảy xuống giải cứu khiến nhiều người khâm phục

Video ghi lại tại bờ sông Chao Phraya, huyện Phra Pradaeng, tỉnh Samut Prakan, ngoại ô Bangkok, Thái Lan, vào ngày 1/10. Trong video cậu bé đang câu cá cùng bạn bè thì bất ngờ bị trượt chân và rơi xuống nước. Nghe thấy tiếng kêu cứu, người đàn ông đã vội chạy tới cứu mạng cậu bé.
Đời Sống 07:45 04/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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