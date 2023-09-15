Thất tình, người đàn ông bán số vàng mua cho bạn gái rồi bước ra khỏi cửa hàng trang sức rồi ném xấp tiền lên không trung khiến ai cũng kinh ngạc

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 10/9, tại Thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hành động người đàn ông ném một xấp tiền lên không trung khiến những người chứng kiến kinh ngạc.

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