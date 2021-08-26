Thất kinh cảnh 2 con cá chui lên từ mặt đất nhưng vật thể sống trơn tuột chui ra từ miệng con cá mới thực sự khiếp đảm

Clip ghi lại cảnh hai con bất ngờ chui lên khỏi mặt đất một cách khó hiểu, đáng chú ý hơn cả là cảnh 1 con lươn chui từ miệng con cá này sang miệng con cá khác khiến nhiều người không khỏi choáng váng.
Đời Sống 12:18 26/08/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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