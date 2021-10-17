Thanh niên thò tay vào ống nước dưới đầm lầy tưởng bắt được lươn 'khủng', ai ngờ xuất hiện là 'quái vật' không chân khiến anh chàng giật mình thon thót

Sau khi phát hiện 'quái vật đầm lầy' không chân, 3 nam thanh niên đã có màn rượt đuổi bắt con vật dưới bùn khiến ai nấy đều hoang mang.
Đời Sống 16:05 17/10/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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