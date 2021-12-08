Thanh niên đi cướp túi xách gặp ngay nữ 'đầu gấu' khét tiếng và hành động bất ngờ của gái xinh khiến thanh niên phải 'co giò' bỏ chạy

Cụ thể, một người phụ nữ ở Bogota (Colombia) đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao đe dọa để cướp túi xách. Tuy nhiên, anh chàng ngay sau đó đã bị nữ 'đầu gấu' khống chế rồi bắt cởi hết quần áo ngoài ra. Sau khi bị dạy cho một bài học nhớ đời, nam thanh niên nhanh chóng bỏ chạy.
Đời Sống 17:15 08/12/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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