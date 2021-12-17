Thanh niên ăn mặc "bảnh bao" vào tiệm "đập hộp" iphone 13 rồi cuỗm đi luôn, chủ tiệm đuổi theo bị kéo lê trên đường hơn 10m

Đoạn clip được camere an ninh ghi lại hình ảnh nam thanh niên ăn mặc "bảnh bao" vào tiệm "đập hộp" 1 chiếc iphone 13 mới toanh nhưng sau đó bất ngờ cầm chiếc điện thoại bỏ chạy khiến nhiều người bức xúc. Về phía người chủ tiệm, sau khi nhiệt tình đón khách, còn cất công quay lại video "đập hộp" cho nam thanh niên, nhưng cái kết nhận lại là bị đối tượng kéo lên trên đường hơn 10m.
Đời Sống 15:35 17/12/2021

Nam Phương (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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