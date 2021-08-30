Thám hiểm nơi được mệnh danh là 'bờ biển nguy hiểm nhất thế giới', xác tàu đắm nằm la liệt liệt suốt hàng chục năm qua

Xác tàu đắm nằm la liệt cùng khung cảnh ấn tượng khiến bờ biển Skeleton ở Namibia trở thành điểm du lịch khám phá được yêu thích nhất trên thế giới. Hằng năm lượng khách du lịch đổ về bãi biển này khá nhiều, họ tò mò và muốn ngắm nhìn sự vĩ đại của bờ được mệnh là "bờ biển nguy hiểm nhất thế giới".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-hiem-noi-duoc-menh-danh-la-bo-bien-nguy-hiem-nhat-the-gioi-xac-tau-dam-nam-la-liet-liet-suot-hang-chuc-nam-qua-421279.html